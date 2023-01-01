Единая специализированная
городская ритуальная служба

По телефону +7 (812) 309-38-02 можно получить подробную консультацию и заказать сервис высокого качества по государственным расценкам.
Линия связи ГУП ЕС ГРС работает в круглосуточном режиме.
Ритуальные агенты нашей службы имеют многолетний опыт работы в ритуальной сфере.
Все сотрудники, без исключений, регулярно проходят дополнительное обучение и внутреннюю аттестацию.
Представляем ваши интересы во всех муниципальных округах Санкт-Петербурга, включая пригороды.
Работаем строго официально, подписываем договор с каждым заказчиком.
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Организация похорон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - ритуальная служба ГУП ЕС ГРС

Единая специализированная городская ритуальная служба работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области. Профессиональный и оперативный подход к решению поставленных задач Заказчиков. Качество предоставляемых услуг полностью соответствует государственным стандартам на похоронные услуги. ГУП ЕС ГРС не наживается на горе и работает честно и по минимальным расценкам. Репутация нашей ритуальной службы помогает нам быть востребованными. Многие обращаются к нам по рекомендации.

Что делать, если умер близкий человек – порядок действий:

Вызовите сотрудника нашей ритуальной службы, запишите ФИО и номер служебного удостоверения.

Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также паспорта людей, находящихся рядом с усопшим.

После приезда сотрудника службы, вместе с ним вызовите полицию и скорую помощь.

Помните!

Если к вам в дом пришел ритуальный агент без вызова, это – “черный” агент, который купил информацию о смерти близкого вам человека. Немедленно сообщите об этом в полицию по телефонам 102 / 112.

Он действует незаконно и обманет вас. Такие действия попадают под ст. 159 УК РФ.

ГУП ЕС ГРС - единая специализированная городская ритуальная служба.

Ритуальные агенты нашей службы имеют многолетний опыт работы в ритуальной сфере. Все сотрудники, без исключений, регулярно проходят дополнительное обучение и внутреннюю аттестацию.

Работаем по ценам, рекомендованными Правительством г. Санкт-Петербург и Муниципальных округов.

Наши агенты приедут к вам в течение 30 минут после вашего вызова независимо от того, где вы живёте.

Контакты ГУП ЕС ГРС

Перевозка покойного

Бесплатная перевозка умершего в морг проводится в любое время суток.

Оформление документов

Специалисты ГУП ЕС ГРС самостоятельно оформят все необходимые документы за вас.

Похороны с погребением

Организация похорон, отпевания и поминок для разных социальных групп населения.

Похороны с кремацией

Организация и оформление кремации в Санкт-Петербурге. Сдача одежды в морг накануне дня кремации.

Стоимость организации похорон и ритуальных услуг в СПб

Индивидуальный план
Минимальный набор услуг
от4100
Захоронение
от 4100
Кремация
План похорон №1
Минимальный набор услуг
от25500
Захоронение
от 19000
Кремация
План похорон №2
Стандартный набор услуг
от42000
Захоронение
от 34000
Кремация
План похорон №3
Оптимальный набор услуг
от75000
Захоронение
от 53000
Кремация
План похорон №4
Элитный набор услуг
от115800
Захоронение
от 95000
Кремация

Полезная информация

Кладбища

Список кладбищ в СПб и ЛО.

Морги

Все действующие морги СПб.

Крематорий

Информация о крематории СПб.

Залы прощания

Подробная информация о залах.

Колумбарии

Список колумбарий в Санкт-Петербурге.

ЗАГСы

Список ЗАГСов во всех районах.

Адреса и телефоны ГУП ЕС ГРС

Круглосуточная справочная служба:
+7 (812) 309-28-20
Электронная почта:
info@gos-ritual.spb.ru
Адрес центрального отделения:
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 22
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+7 (812) 309-28-20
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