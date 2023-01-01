Помните!

Если к вам в дом пришел ритуальный агент без вызова, это – “черный” агент, который купил информацию о смерти близкого вам человека. Немедленно сообщите об этом в полицию по телефонам 102 / 112.

Он действует незаконно и обманет вас. Такие действия попадают под ст. 159 УК РФ.