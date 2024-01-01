Пособие на погребение в Санкт-Петербурге на 2024 год: Гражданин РФ - 8 370,20 руб., малоимущая семья - до 14 218,37 руб., ветеран военной службы - до 32 042 руб. или до трех пенсионных окладов

Пособие на погребение в Санкт-Петербурге на 2024 год: Гражданин РФ - 8 370,20 руб., малоимущая семья - до 14 218,37 руб., ветеран военной службы - до 32 042 руб. или до трех пенсионных окладов