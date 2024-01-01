Единая специализированная городская ритуальная служба работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области. Профессиональный и оперативный подход к решению поставленных задач Заказчиков. Качество предоставляемых услуг полностью соответствует государственным стандартам на похоронные услуги. ГУП ЕС ГРС не наживается на горе и работает честно и по минимальным расценкам. Репутация нашей ритуальной службы помогает нам быть востребованными. Многие обращаются к нам по рекомендации.
Вызовите сотрудника нашей ритуальной службы, запишите ФИО и номер служебного удостоверения.
Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также паспорта людей, находящихся рядом с усопшим.
После приезда сотрудника службы, вместе с ним вызовите полицию и скорую помощь.
Помните!
Если к вам в дом пришел ритуальный агент без вызова, это – “черный” агент, который купил информацию о смерти близкого вам человека. Немедленно сообщите об этом в полицию по телефонам 102 / 112.
Он действует незаконно. Такие действия попадают под ст. 159 УК РФ.
Ритуальные агенты нашей службы имеют многолетний опыт работы в ритуальной сфере. Все сотрудники, без исключений, регулярно проходят дополнительное обучение и внутреннюю аттестацию.
Работаем по ценам, рекомендованными Правительством г. Санкт-Петербург и Муниципальных округов.
Наши агенты приедут к вам в течение 30 минут после вашего вызова независимо от того, где вы живёте.Контакты ГУП ЕС ГРС
Единая специализированная городская ритуальная служба предлагает цены, рекомендованные Правительством г. Санкт-Петербург и Муниципальных округов. Это значит, что стоимость организации похорон не будет завышена. Все цены, которые озвучивает сотрудник нашей ритуальной службы, известны вам с самого начала. Оплата только за то, что предусмотрено договором.